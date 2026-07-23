Lo studio indipendente condotto da Ayvens con Ipsos su quasi 4.000 consumatori in 12 Paesi europei conferma una spaccatura netta tra Nord e Sud del continente. L’Italia guida il blocco mediterraneo per propensione concreta al noleggio.

L’Italia si posiziona stabilmente sopra la media europea nella transizione verso il noleggio auto. Secondo l’Ayvens Mobility Monitor 2026 – studio indipendente realizzato in collaborazione con Ipsos su un campione di quasi 4.000 consumatori in 12 Paesi – il 51% dei cittadini italiani esprime un orientamento favorevole verso le formule di noleggio, a fronte di una media europea del 49%. Più significativo ancora è il dato sull’intenzione d’acquisto: nel nostro Paese il 40% degli intervistati dichiara di voler sottoscrivere un contratto di noleggio nel breve-medio termine, contro una media continentale del 26%.

Nord contro Sud: l’Europa si divide sul noleggio

L’analisi geografica rivela dinamiche divergenti tra le diverse aree del continente. Il blocco mediterraneo traina la crescita del settore: Portogallo (72%), Grecia (66%) e Spagna (64%) registrano, insieme all’Italia, i livelli più elevati di gradimento. Al contrario, Germania, Svezia e Norvegia si confermano i mercati più prudenti, dove il costo percepito del servizio frena l’adozione. Conta anche il contesto abitativo: il 52% dei residenti in aree urbane ha una visione positiva del noleggio, dato che scende al 38% nelle aree rurali.

Generazione Z e Millennials guidano il cambiamento

Le differenze generazionali rimangono marcate in tutti i mercati esaminati. La Generazione Z (18-27 anni) e i Millennials (28-43 anni) sono i segmenti più favorevoli al noleggio, percepito come soluzione moderna, flessibile e a basso rischio rispetto alla proprietà. In Italia, il 61% dei consumatori dichiara di preferire un processo di sottoscrizione interamente digitale o in modalità ibrida: un segnale chiaro di come il digitale sia diventato il canale d’accesso primario ai servizi di mobilità. I Boomers (over 60) mantengono invece un approccio più tradizionale legato al possesso del veicolo.

L’usato certificato diventa prima scelta

Tra i risultati più rilevanti dello studio emerge l’interesse crescente per il noleggio a lungo termine di veicoli usati: a livello europeo il fenomeno attrae il 45% dei consumatori. In un contesto economico segnato dall’aumento dei costi per le famiglie, il 74% degli intervistati indica i canoni mensili più contenuti come il vantaggio determinante rispetto al noleggio del nuovo.

La flessibilità vale anche in estate

La certezza della spesa rimane il primo driver di scelta: per il 48% degli italiani il vantaggio principale risiede nell’assenza di imprevisti economici. Più nel dettaglio i driver principali risultano:

∙€€€€€€ Stabilità del canone mensile (48%)

∙€€€€€€ Manutenzione inclusa nell’offerta(45%)

∙€€€€€€ Copertura assicurativa (41%)

Accanto alla prevedibilità finanziaria, la flessibilità contrattuale emerge come leva strategica particolarmente rilevante nel periodo estivo, quando privati e professionisti si trovano a gestire esigenze di mobilità temporanee o picchi stagionali che richiedono soluzioni pronte all’uso. Formule di noleggio a partire da un mese, che consentono di restituire l’auto senza vincoli e penali, ad esempio, rappresentano un vantaggio concreto per godere di un veicolo rapidamente disponibile con tutti i servizi essenziali del noleggio inclusi.

Il commento di Ayvens Italia

“Il Mobility Monitor 2026 conferma che il concetto di mobilità sta vivendo una transizione profonda verso lo usership, inteso come una vera e propria sottoscrizione di servizi. I dati italiani dimostrano una maturità importante rispetto alla media europea, con l’intenzione concreta d’acquisto che sale al 40% a fronte del 26% europeo. Soprattutto i clienti privati e le giovani generazioni cercano formule capaci di coniugare flessibilità, digitalizzazione e accessibilità, eliminando i rischi della proprietà tramite la certezza dei costi di manutenzione e assicurazione inclusi. Il nostro impegno è continuare a sviluppare soluzioni su misura sul mercato italiano, potenziando canali strategici come il noleggio dell’usato e le formule flessibili, per offrire un’esperienza di guida fluida, trasparente e rispondente ai nuovi stili di vita dei consumatori.”

Per ulteriori informazioni e per scaricare i report completi: https://www.ayvens.com/it-it/chi-siamo/area-stampa/comunicati-stampa/ayvens-mobility-monitor-2026/

Ayvens

Ayvens è uno dei leader globali nella mobilità sostenibile. Il Gruppo gestisce contratti di noleggio full service, servizi flessibili e molteplici soluzioni di mobilità per la gestione delle flotte. Presente in 40 Paesi con oltre 13.000 dipendenti e 3,1 milioni di veicoli, Ayvens è quotata nel Compartimento A dell’indice Euronext di Parigi (ISIN: FR0013258662; Ticker: AYV). Société Générale Group è l’azionista di maggioranza. In Italia opera con il brand Ayvens tramite ALD Automotive Italia, con oltre 300.000 veicoli in flotta e oltre 100.000 clienti.

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