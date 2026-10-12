I finanzieri del comando provinciale Palermo hanno arrestato un corriere della droga e sequestrato oltre 23 chili di cocaina che era nascosta in un’autovettura. Nella vettura, durante un controllo a Villabate, militari del nucleo di polizia economico-finanziaria hanno trovato 21 involucri per un peso complessivo di 23,158 chili di cocaina e 100 grammi di hashish. La droga, secondo stime degli investigatori, venduta al dettaglio avrebbe gerenato incassi per circa 2,3 milioni di euro. Il corriere è stato portato in carcere. Il gip ha convalidato l’arresto, disponendo per l’indagato la custodia cautelare in carcere.