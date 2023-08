Momenti di tensione ieri sera al Parco archeologico di Selinunte durante il concerto di Morgan. Quello che doveva essere un concerto dedicato a Battiato si è trasformato in un momento di insulti per il pubblico. L’artista che si è esibito davanti il Tempio di Hera per il Festival della Bellezza, si è rivolto a parte del pubblico usando diverse imprecazioni. L’ira dell’artista si è scatenata dopo che alcuni spettatori hanno invitato Morgan ad interpretare alcuni brani di Franco Battiato. Pare infatti che nonostante l’evento fosse stato pubblicizzato come un omaggio a Battiato, il cantautore lombardo non avesse interpretato alcun brano del cantautore siciliano scomparso nel 2021. Dopo l’acceso scontro verbale, Morgan ha cantato un paio di brani di Battiato, prima di concludere lo spettacolo. “Altro che Festival della Bellezza – scrive una spettatrice alla nostra redazione – quegli insulti di tutti i tipi agli spettatori che giustamente facevano le loro osservazioni sono stati davvero fuori luogo. Tutto a dir poco sconcertante”.

AUTORE. Redazione