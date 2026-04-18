Nei prossimi giorni lungo l’autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo verranno effettuati alcuni lavori di manutenzione ordinaria alla segnaletica verticale. Per tale ragione il traffico sarà limitato. Ecco nel dettaglio quando e dove. Martedì 21 aprile, dalle ore 9 alle ore 17, rimarrà chiusa al traffico la carreggiata in direzione Mazara del Vallo dallo svincolo di Gallitello (km 64+500) allo svincolo di Salemi (km 76+500). Sarà interdetta al transito anche la rampa dello svincolo di Gallitello nella carreggiata in direzione Mazara del Vallo. Gli utenti che attraversano la A29 in direzione Mazara del Vallo potranno uscire dall’autostrada attraverso lo svincolo di Gallitello, percorrere la S.S.119, la S.P.12, la S.P.37, la S.P.118 e rientrare in autostrada dallo svincolo di Salemi.

Mercoledì 22 aprile, dalle ore 9 alle ore 17, rimarrà chiusa al traffico la carreggiata in direzione Palermo dallo svincolo di Mazara del Vallo (km 113+850) allo svincolo di Campobello di Mazara (km 97+800). Sarà interdetta al transito anche la rampa dello svincolo di Mazara del Vallo nella carreggiata in direzione Palermo. Gli utenti che attraversano Ia A29 in direzione Palermo potranno uscire dall’autostrada attraverso lo svincolo di Mazara del Vallo, percorrere la S.S.115 e rientrare in autostrada dallo svincolo di Campobello di Mazara al km 97+800.

Giovedì 23 aprile, dalle ore 9 alle ore 17, rimarrà chiusa al traffico la carreggiata in direzione Palermo dallo svincolo di Campobello di Mazara (km 97+800) allo svincolo di Castelvetrano (km 93+500). Sarà interdetta al transito anche la rampa dello svincolo di Campobello di Mazara nella carreggiata in direzione Palermo. Gli utenti che attraversano la A29 in direzione Palermo potranno uscire dall’autostrada A29 attraverso lo svincolo di Campobello di Mazara, percorrere la S.S.115, proseguire per via caduti di Nassyria e rientrare in autostrada dallo svincolo di Castelvetrano.