Incidente sull’autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo, tra gli svincoli di Santa Ninfa e Castelvetrano. Il sinistro è stato autonomo e si è verificato nel pomeriggio di oggi. Alla guida della Jeep Cherokee c’era un uomo di nazionalità tunisina che era appena sbarcato a Palermo (di ritorno da Tunisi) e stava raggiungendo Mazara del Vallo. La macchina ha preso fuoco, per cause che sono in corso di accertamento, mentre era in direzione Mazara del Vallo. Il conducente è riuscito ad abbandonare l’auto prima che le fiamme si sviluppassero. Il traffico è rimasto bloccato per almeno 40 minuti, mentre sul posto sono arrivati i i vigili del fuoco per spegnere le fiamme, Polizia stradale e operai Anas.