Per consentire l’esecuzione dei lavori di messa in sicurezza e risanamento strutturale dei cavalcavia n. 38 e n. 39, situati rispettivamente al km 99,120 e al km 100,180 dell’autostrada A29 Palermo–Mazara del Vallo, saranno disposte due chiusure notturne del tratto compreso tra gli svincoli di Campobello di Mazara e Mazara del Vallo, in provincia di Trapani. Le limitazioni riguardano entrambe le carreggiate: dalle ore 22 di lunedì 21 settembre alle ore 6 di martedì 22 settembre e dalle ore 22 di mercoledì 23 settembre alle ore 6 di giovedì 24 settembre. Durante le chiusure, gli utenti diretti a Mazara del Vallo dovranno uscire allo svincolo di Campobello di Mazara, percorrere la strada statale 115 e rientrare in autostrada attraverso lo svincolo di Mazara del Vallo. Per chi viaggia in direzione Palermo, il percorso alternativo prevede l’uscita allo svincolo di Mazara del Vallo, la percorrenza della SS115 e il rientro in autostrada allo svincolo di Campobello di Mazara.