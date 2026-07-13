Per consentire l’esecuzione dei lavori di messa in sicurezza e risanamento strutturale dei cavalcavia e dei muri di sostegno ubicati tra il km 52 e il km 114,800 dell’autostrada A29 Palermo–Mazara del Vallo, il tratto compreso tra gli svincoli di Campobello di Mazara e Mazara del Vallo verrà chiuso in entrambe le carreggiate dalle ore 20 di giovedì 16 luglio alle ore 6 di venerdì 17 luglio e dalle ore 20 di lunedì 20 alle ore 6 di martedì 21 luglio. Nel periodo di chiusura i percorsi alternativi suggeriti sono: per i veicoli diretti verso Mazara del Vallo l’uscita obbligatoria sarà allo svincolo di Campobello di Mazara (km 97,490); il percorso proseguirà lungo la Ss. 115 con rientro in autostrada allo svincolo di Mazara del Vallo (km 114,200). Per i veicoli diretti verso Palermo l’uscita obbligatoria sarà allo svincolo di Mazara del Vallo (km 114,200); il percorso proseguirà lungo la SS115 con rientro in autostrada allo svincolo di Campobello di Mazara (km 97,490).