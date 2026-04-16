Un autobus dell’Autoservizi Salemi è andato distrutto a causa di un incendio nei pressi della città di Gibellina. L’incendio si sarebbe sviluppato quando il mezzo stava per immettersi sulla rampa di accesso per l’autostrada A29 in direzione Palermo. Momenti di panico per circa trenta passeggeri. Tutti sono riusciti comunque a mettersi in sicurezza prima che le fiamme divorassero il bus. La tragedia è stata scongiurata grazie alla tempestività delle operazioni di emergenza e di messa in sicurezza. Sul posto Vigili del Fuoco, Anas e Polizia Municipale. Durante le operazioni di soccorso, un tratto della SS188 è rimasto bloccato in entrambe le direzioni.