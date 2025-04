E’ andato distrutto a causa di un incendio sviluppato dal vano motore, un autobus per studenti pendolari che collega Menfi arriva a Santa Margherita. Accortosi del fumo, l’autista, avrebbe subito accostato il mezzo e fatto scendere in sicurezza tutti gli studenti. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Santa Margherita e Carabinieri per domare l’incendio e mettere in sicurezza la viabilità che è stata bloccata. Tanto spavento ma per fortuna nessuno ferito.

AUTORE. Redazione