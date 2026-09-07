Momenti di paura questa mattina lungo l’autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo, dove un’automobile è stata improvvisamente avvolta dalle fiamme nei pressi dello svincolo di Gallitello. L’episodio si è verificato poco prima delle ore 10. Il conducente, accortosi di quanto stava accadendo, è riuscito fortunatamente ad abbandonare il mezzo in tempo, prima che le fiamme si propagassero rapidamente fino a distruggere il veicolo.
Una densa colonna di fumo, visibile anche a distanza, si è sollevata dalla carreggiata richiamando l’attenzione degli automobilisti in transito. Al momento non sono note le cause che hanno provocato l’incendio. L’episodio ha inevitabilmente creato rallentamenti alla circolazione nel tratto interessato.
AUTORE. Redazione