Momenti di paura questa mattina lungo l’autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo, dove un’automobile è stata improvvisamente avvolta dalle fiamme nei pressi dello svincolo di Gallitello. L’episodio si è verificato poco prima delle ore 10. Il conducente, accortosi di quanto stava accadendo, è riuscito fortunatamente ad abbandonare il mezzo in tempo, prima che le fiamme si propagassero rapidamente fino a distruggere il veicolo.

Una densa colonna di fumo, visibile anche a distanza, si è sollevata dalla carreggiata richiamando l’attenzione degli automobilisti in transito. Al momento non sono note le cause che hanno provocato l’incendio. L’episodio ha inevitabilmente creato rallentamenti alla circolazione nel tratto interessato.