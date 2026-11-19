Un’automobile ha preso fuoco all’incrocio tra via Quintino Sella e via Mazzini, a Castelvetrano. Le fiamme si sono sviluppate nella parte anteriore del veicolo, sprigionando una densa colonna di fumo nero, visibile anche a distanza.

L’incendio si è verificato in una zona abitata, attirando l’attenzione dei residenti e degli automobilisti di passaggio. Come mostrano le immagini, il fuoco ha interessato soprattutto il vano motore della vettura, mentre il fumo si è sollevato tra gli edifici circostanti.

Al momento non si conoscono le cause che hanno provocato l’incendio e non sono disponibili informazioni sull’eventuale presenza di feriti.