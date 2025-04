Auto contromano sulla Palermo Mazara del Vallo la scorsa sera. Un automobilista ha sbagliato la rampa d’accesso e ha percorso alcuni chilometri in senso inverso di marcia sulla A29 Palermo-Mazara del Vallo, nella zona di Gallitello. A segnalare la presenza della vettura diversi automobilisti che hanno contattato la polizia stradale. Sono in corso indagini anche attraverso i sistemi di videosorveglianza per risalire all’autista che rischia una multa salata e la sospensione della patente.

AUTORE. Redazione