L’Amministrazione Comunale di Castelvetrano esprime un pubblico e sentito riconoscimento nei confronti dell’ausiliare del traffico Vito Giuppone per il senso del dovere, la prontezza e l’alto spirito civico dimostrati nella giornata odierna. Grazie al suo tempestivo intervento, è stato sventato un tentativo di furto ai danni di un noto negozio di giocattoli sito in via Marconi, come riferito dallo stesso titolare dell’attività. L’ausiliare Giuppone, con lucidità e determinazione, ha documentato l’accaduto fotografando i malviventi e ha immediatamente trasmesso tutte le informazioni utili alle Forze dell’Ordine, che sono attualmente impegnate nelle attività di individuazione dei responsabili.

L’episodio, con ogni probabilità riconducibile a un gruppo di soggetti non locali già responsabili di analoghi tentativi nei giorni scorsi, evidenzia ancora una volta l’importanza della collaborazione tra cittadini, operatori sul territorio e istituzioni. A Vito Giuppone va il plauso dell’intera Amministrazione per aver contribuito concretamente alla tutela della sicurezza urbana e del tessuto commerciale della città, rappresentando un esempio positivo di attenzione e responsabilità al servizio della comunità.