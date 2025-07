Il Sindaco di Castelvetrano, con Ordinanza Sindacale n. 46 del 24 luglio 2025, ha disposto l’attivazione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) a partire da ieri e per tutta la giornata di oggi, venerdì 25 luglio 2025, in seguito all’Avviso Regionale di Protezione Civile n. 152 del 24 luglio 2025, che segnala un livello di allerta “ATTENZIONE” per rischio incendi e ondate di calore – livello di attenzione ALTA – su tutto il territorio comunale.

Il C.O.C. sarà attivo presso la sede della Protezione Civile comunale in via Della Rosa, con il compito di garantire il coordinamento e la direzione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione, assicurando la piena operatività delle funzioni di supporto già individuate con Determinazione Sindacale n. 47 del 18 aprile 2025.

L’attivazione del Centro Operativo Comunale – prevista dal Piano Comunale di Protezione Civile approvato con delibera del Consiglio comunale n. 42 del 22 maggio 2025 – si rende necessaria al fine di: fronteggiare tempestivamente eventuali emergenze legate a incendi o condizioni climatiche estreme; tutelare la salute pubblica e l’incolumità dei cittadini; assicurare ogni misura utile per il ritorno alle normali condizioni di vita, ove necessario.

Il Sindaco invita la popolazione ad adottare comportamenti prudenti e responsabili, attenendosi alle indicazioni e agli aggiornamenti che saranno forniti nelle prossime ore attraverso i canali ufficiali del Comune. Per emergenze o segnalazioni è attivo il presidio operativo della Protezione Civile Comunale.

