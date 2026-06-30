I carabinieri di Mazara del Vallo hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione di misura cautelare del collocamento in comunità per i reati di atti persecutori e percosse nei confronti di un giovane minorenne del posto. Il provvedimento, emesso su richiesta della Procura della Repubblica dei minorenni di Palermo, scaturisce da una denuncia presentata nei confronti del giovane che ha permesso ai carabinieri di raccogliere gravi indizi di colpevolezza sul suo conto in ordine ai reati di atti persecutori e percosse verso alcuni coetanei. Al termine degli atti di rito il ragazzo è stato tradotto presso la comunità assegnata.