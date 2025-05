L’Azienda sanitaria provinciale di Trapani, per il tramite del Dipartimento di Prevenzione, promuove la campagna di sensibilizzazione “Attenzione all’amianto”, un materiale che, seppur messo al bando nei primi anni ‘90, costituisce ancora uno dei maggiori pericoli per la salute pubblica. Occorre, dunque, saper individuare i luoghi in cui è possibile imbattersi con esso, ad iniziare dalle nostre case, ed essere informati sui comportamenti corretti da tenere. Studi scientifici hanno evidenziato una correlazione tra l’inalazione delle fibre di amianto e una serie di malattie dell’apparato respiratorio, come il mesotelioma pleurico ed il carcinoma polmonare.

A tal fine è necessario prendere delle precauzioni se ci si ritrova tra le mani materiale in amianto: non toccarlo, non romperlo, non raschiarlo, perchè tutto questo provoca che le fibre di amianto possono essere inalate. Per maggiori informazioni su comportamenti da adottare e percorsi da avviare per lo smaltimento si può chiamare lo Spresal (Tutela della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro), al numero 0923543022, mail: spresal@asptrapani.it.

AUTORE. Redazione