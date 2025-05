Si è svolta a Napoli dal 23 al 25 Maggio, la Finale Nazionale del Campionato di Ginnastica Artistica Opes Italia. La società Sportiva “Athletes Academy” di Castelvetrano guidata dal tecnico Giusy Stabile, già campione d’Italia in carica nella sezione Gam Fgi lo scorso dicembre a Rimini, ha conquistato nella Finale Nazionale il podio in tutte categorie e sezioni in cui ha partecipato.

Un risultato davvero eccezionale per la ginnastica artistica castelvetranese, che da diversi anni ormai porta alto il nome della città ai diversi appuntamenti nazionali con risultati eccellenti. I 15 ginnasti in gara, tutti castelvetranesi, hanno dato prova di grande preparazione tecnica che unita a grinta e tenacia ha fatto la differenza nel conquistare la vittoria. È festa in casa Athletes Academy, 9 i podi conquistati, 9 volte campioni d’Italia, portano a casa, 3 ori, 3 argenti, 3 bronzi.

Orgogliosa di ognuno di loro, il tecnico Giusy Stabile, che segue i ragazzi nella loro preparazione ginnica. Ecco i nomi dei ginnasti in gara:

1 posto Omar Sechi Gam Master

1 posto Federico Cannova Gam Allievi

1 posto Amy Agosta Promesse A

2 posto Nicole Procopio Stabile L1 base A4

2 posto Veronica Clemente Esordienti Individuale A1

2 posto Daria Tardia promesse A

3 posto Diletta Como L2 avanzato A1

3 posto parimerito Anita Centonze L2 avanzato A2

3 posto Giulia Brbera Promesse A

Ottimi i posizionamenti in classifica e le prove di: Beatrice D’Angelo, Chiara Calamia, Violante Ampolilla, Maya Degeratu, Vittoria Clemente Edith Messana. L’Athletes Academy si è anche qualificata per la prestigiosa Finale Nazionale FGI a Rimini il prossimo dicembre, con i ginnasti Giada Domino, Aurora D’Angelo, Claudia Rizzuto, Nicole Procopio Stabile,Laura Aguanno, Anita Centonze, Omar Sechi e Federico Cannova, conquistando alle prove regionali un secondo posto nella Gaf con Anita Centonze Lb3 avanzato A2, un 1 posto di Omar Sechi nella s ezione Gam A3 attuale campione d’Italia in carica FGI e un 2 posto di Federico Cannova Gam A2.

