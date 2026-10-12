Un imprenditore castelvetranese – G.C., 42 anni – è stato assolto dal giudice Giorgio Lo Verde del Tribunale di Marsala perché il fatto non sussiste. Il soggetto era stato destinatario di un decreto penale di condanna che aveva opposto richiedendo il rito dibattimentale e sottoponendosi volontariamente al procedimento penale celebratosi nel corso del 2026 e che ha accertato la sua estraneità al reato. La pubblica accusa sosteneva il parziale omesso versamento dell’assegno di mantenimento al coniuge separato e nel corso del processo, è emersa prova documentale dell’assolvimento dell’obbligo di assistenza familiare. Per l’imprenditore castelvetranese non è la prima sentenza di assoluzione per vicende legate alla conflittuale separazione dal coniuge. L’uomo è stato difeso dagli avvocati Franco e Chiara Giuditta Messina.