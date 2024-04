Ancora un locale comunale dato in concessione ad uso locativo da parte dell’Amministrazione Comunale, questa volta si tratta del teatro all’aperto denominato “Franco Franchi e Ciccio Ingrassia”, sito nella borgata di Triscina. Dopo l’assegnazione del locale del Sistema delle Piazze e più recentemente dei locali sportivi, continua su input dell’Amministrazione, il lavoro della I Direzione Organizzativa dell’Ente che cura il Patrimonio che sta portando a proficui risultati.

Per renderlo maggiormente allettante, è stato esteso il periodo di concessione, portandolo a 9 anni rinnovabili per analogo periodo. Mantenendo per il concessionario la possibilità di portare in detrazione dal canone annuo l’importo degli eventuali lavori di manutenzione straordinaria che si rendessero necessari per la funzionalità

della struttura.

Soddisfazione ha espresso l’Assessore Manuzza: “con questa assegnazione abbiamo ottenuto un doppio risultato: da un lato abbiamo un altro immobile comunale messo a reddito e dall’altro abbiamo dato continuità al teatro Franco Franchi e Ciccio Ingrassia indispensabile location per gli eventi e per gli spettacoli che si vogliono realizzare nella borgata di Triscina”.

Al termine delle operazioni è risultata assegnataria l’Associazione Culturale “La Rivista” con sede in via Del Mediterraneo nr. 149 Triscina di Selinunte per un canone annuale di concessione pari ad € 10.105,00.

Soddisfatto anche il Sindaco Alfano “è continua l’attenzione che mettiamo nei confronti del patrimonio dell’Ente. Attenzione ai locali sportivi, attenzione ai locali commerciali ed ai beni confiscati. E difatti, l’ulteriore assegnazione, questa volta del Teatro di Triscina, è l’ulteriore riprova di concretezza e di buona amministrazione”.

AUTORE. Redazione