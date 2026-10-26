I debiti stimati sarebbero circa 1 milione di euro e l’obiettivo è quello di risanare economicamente l’ente e valorizzare il patrimonio immobile che detiene. Ecco perché l’Assap “M.A. Infranca e San Giacomo” di Castelvetrano ha pubblicato un avviso col quale invita i potenziali creditori dell’istituto a farsi avanti. A farlo è stato il nuovo presidente del Consiglio d’Amministrazione da poco insediato, Piero D’Angelo, alla guida dell’Assap insieme a Marco Culoma, segretario (i due sono stati indicati dal Comune), Giuseppe Paladino (indicato dalla Regione), Antonino Amodei (in rappresentanza della famiglia Infranca), Nino Ricupa (indicato dalla Diocesi) che, però, si è già dimesso. D’Angelo nell’avviso reso pubblico spiega che il nuovo CdA non ha «la disponibilità di una completa documentazione contabile idonea a rappresentare analiticamente l’ammontare e la natura dei debiti dell’ente». Da qui l’invito, a chi avanza crediti dall’Assap, a farsi avanti entro il 30 novembre. E D’Angelo chiarisce che l’avviso «ha, esclusivamente, finalità ricognitive e organizzative, volte alla ricostruzione della situazione debitoria dell’ente e non costituisce in alcun modo riconoscimento, neppure implicito o parziale, dell’esistenza, della validità o dell’esigibilità di crediti nei confronti dell’Assap».