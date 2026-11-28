Il Tribunale di Trapani ha disposto la revoca integrale di un decreto ingiuntivo da 4.333.832 euro, oltre interessi moratori, spese e ulteriori accessori, emesso nei confronti dell’Azienda sanitaria provinciale di Trapani.

Con la sentenza del 25 novembre 2026, il Tribunale ha accolto l’eccezione di improcedibilità sollevata dalla difesa legale dell’Azienda. A rendere noto l’esito del giudizio è stata la stessa ASP, che ha sottolineato la rilevanza del provvedimento in considerazione dell’entità della somma richiesta e delle ricadute sugli equilibri economico-finanziari aziendali.

«Esprimo grande soddisfazione per l’esito del giudizio – dichiara il commissario straordinario dell’ASP – e rivolgo un sentito ringraziamento all’avvocato aziendale per l’elevata professionalità, il rigore giuridico e l’efficacia della strategia processuale adottata, che hanno consentito di conseguire un risultato di particolare rilevanza per l’Amministrazione».

Il commissario ha inoltre evidenziato il ruolo strategico della difesa legale interna e l’importanza di valorizzare le professionalità dell’Azienda nella tutela degli interessi e del patrimonio pubblico.

Secondo quanto comunicato dall’ASP, il risultato si inserisce in una più ampia strategia finalizzata al contenimento del contenzioso, alla razionalizzazione della spesa e alla salvaguardia delle risorse pubbliche, con l’obiettivo di garantire la qualità e la sostenibilità dei servizi sanitari destinati ai cittadini della provincia di Trapani.