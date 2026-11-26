«Si tratta di un importantissimo atto straordinario, adesso però c’è necessità di lavorare affinché la straordinarietà diventi ordinarietà. I pronto soccorso sono una parte del sistema di erogazione delle prestazioni soprattutto in urgenza. A tal fine è importante che tutti facciano la loro parte, a iniziare dai medici di medicina generale, per i quali che un pre-accordo siglato a luglio 2026 poneva le basi affinché si lavorasse e si potenziasse la medicina territoriale, che è l’unica strada per non creare sovraffollamento nei pronto soccorso». Lo scrive Salvo Calamia, segretario provinciale del sindacato autonomo Nursind. Calamia evidenzia che dall’agosto 2026 l’Asp Trapani non ha un direttore sanitario con funzioni e pareri obbligatori, ma è stato nominato per normativa vigente un referente capo dipartimento che ha un ruolo sanitario ma con funzioni operative limitate. «Il problema deve essere risolto», conclude Calamia.