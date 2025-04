«Disponibili a incontrare i sindacati». È quanto ha ribadito Danilo Palazzolo, attuale sostituto del direttore generale dell’Asp Trapani, in risposta al sit-in che le tre sigle confederali hanno organizzato per domani mattina, giovedì 17 aprile, davanti la sede centrale dell’Asp Trapani. Palazzolo precisa che «la convocazione, richiesta dai sindacati con nota pervenuta lo scorso 4 aprile, era già in programma in una data successiva alle festività pasquali». Ma ora c’è la disponibilità a un incontro già domani. Palazzolo ha, altresì, chiarito che «i ritardi nella refertazione degli esami istologici sono già superati, come più volte sottolineato, e che la processazione è tornata regolare, secondo i tempi previsti dalla normativa». Quindi, secondo l’Asp Trapani, non ci sono più ritardi.

AUTORE. Redazione