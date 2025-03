I conti non tornano. I 3.308 esami istologici arretrati all’Asp di Trapani e comunicati alla Regione nei primi giorni di marzo potrebbero essere molti di più. Lo lascia intendere una relazione di Laura Miceli, direttore facente funzioni dell’Anatomia patologica dell’Asp, del 19 novembre 2024. Il documento, frutto di una «ricognizione della situazione» dopo un sopralluogo al reparto di Castelvetrano, descrive uno scenario allarmante. «Presso i locali stazionano: 1095 campioni da avviare ad esame macroscopico, relativi all’anno 2024; n. 1633 casi da refertare relativi all’anno 2024 (con vetrini già allestiti); 236 casi da refertare relativi all’anno 2023 (con vetrini già allestiti)». In totale, si tratta di 2964 esami da refertare solo a Castelvetrano. Dati che pongono interrogativi sul numero comunicato alla Regione.

La relazione è stata inviata ai vertici dell’Asp di Trapani. «Si precisa – si legge – che tra i casi da “refertare” relativi all’anno 2023, n.43 casi sono in fase “Diagnosi“, cioè già letti al microscopio dal dirigente medico in servizio fino al 15/11/2024 e non portati a completamento diagnostico, con emissione del referto, ingiustificatamente».

AUTORE. Redazione