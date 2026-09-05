Sedici medici specialisti esterni saranno impiegati dall’Asp di Trapani per contribuire a smaltire l’arretrato delle liste d’attesa. I professionisti, individuati attraverso un avviso pubblico del 10 agosto, riceveranno un compenso lordo di 80 euro l’ora. Alla data presa in esame sono quasi 24 mila le prestazioni arretrate che l’Azienda sanitaria intende recuperare. Il settore più in sofferenza è la diagnostica per immagini, con 7.064 prestazioni pendenti, seguito da dermatologia (2.839), chirurgia vascolare e angiologia (2.689), neurologia (2.343) e oculistica (2.284). Quattro specialisti sono stati destinati all’oculistica, due ciascuno ad allergologia, chirurgia e oncologia, endocrinologia e geriatria. Un medico è stato individuato per endoscopia digestiva, medicina interna, neurologia e radiologia. L’avviso resta aperto per alcune discipline, tra cui angiologia e chirurgia vascolare, dermatologia e dietologia, per le quali non sono stati individuati candidati.