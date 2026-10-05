Sono 70 i nuovi posti disponibili negli asili nido di Castelvetrano per l’anno scolastico 2026/2027. Il Comune ha pubblicato l’Avviso Pubblico per il potenziamento dell’offerta del servizio rivolto alle famiglie con bambini di età compresa tra i 3 e i 36 mesi.

I nuovi posti saranno messi a disposizione attraverso le strutture coinvolte nell’iniziativa. In particolare, 40 posti sono previsti presso l’Associazione Albero Verde, con sede in via A. Di Savoia 34, mentre 20 posti saranno disponibili presso la Scuola dell’Infanzia Paritaria Nivita, in via Lazio 76. Possono presentare domanda i genitori dei bambini di età compresa tra 3 e 36 mesi. I moduli necessari sono scaricabili dal sito istituzionale del Comune di Castelvetrano e le istanze dovranno essere consegnate direttamente presso la sede degli enti interessati.

L’ammissione al servizio riguarderà un massimo di 70 nuovi utenti. La graduatoria sarà determinata sulla base dell’ISEE, seguendo l’ordine previsto dall’Avviso Pubblico. L’iniziativa punta ad ampliare la disponibilità di servizi per la prima infanzia sul territorio comunale e a offrire un sostegno alle famiglie che necessitano di un posto al nido per i propri figli.

Per conoscere nel dettaglio requisiti, modalità di partecipazione e documentazione necessaria è possibile consultare l’Avviso Pubblico pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Castelvetrano: https://comune.castelvetrano.tp.it/it/news/avviso-pubblico-potenziamento-dellofferta-pubblica-del-servizio-di-asilo-nido-per-n-70-nuovi-posti