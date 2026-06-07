L’Asd “Castelvetrano-Selinunte Elite” ha vinto il 12° torneo di calcio “Catanzaro città dei due mari”, svoltosi dal 5 al 7 giugno nella città della Calabria. La squadra castelvetranese ha disputato la finale sfidando gli avversari dell’Osservanza Torre del Greco. A siglare il goal della vittoria è stato l’attaccante Michele Bosco. Prima della finale l’Asd Castelvetrano-Selinunte Elite aveva affrontato la squadra del Belsito e del Lodi e poi il Game Sport e Il Pontecagnano, conquistando due meritate vittorie, rispettivamente 2-0 e 3-0. «Questo risultato è frutto del lavoro e dell’impegno dimostrati dai ragazzi durante tutta la stagione, un successo meritato», ha detto il mister Stefano Pizzitola. Con questa vittoria l’Élite Castelvetrano si riconferma tra le realtà più competitive del panorama calcistico giovanile regionale, pronta già guardare con entusiasmo alle prossime sfide.