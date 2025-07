Il Terre Sicane Wine Fest 2025 non è solo vino. È arte che si accende di luce, musica, che abbraccia le piazze di Contessa Entellina, racconto collettivo che prende forma tra performance, visioni e linguaggi contemporanei. Nelle tre giornate del festival – da venerdì 25 a domenica 27 luglio tra Contessa Entellina (Palermo) e l’Abbazia di Santa Maria del Bosco, in programma masterclass coi vini delle Terre Sicane e del Soave – un parterre artistico trasversale accompagnerà degustazioni e momenti enogastronomici in una vera e propria festa dei sensi. Si inizia in piazza a Contessa venerdì 25 luglio alle ore 22 con Stefano Piazza che avvierà le performance con lo spettacolo 4 cianchi in padella: un cabaret gastronomico che mescola storia della cucina siciliana, risate e cultura pop. Tra arancine scomposte, sfincioni-crumble e proverbi di sapore, il pubblico ride (e riflette) di gusto. L’arte arriva con l’installazione di Domenico Pellegrino da sabato 26 luglio (all’Abbazia Santa Maria del bosco) con le sue celebri macchine luminose, monumentali installazioni ispirate alle ritualità mediterranee. Il suo linguaggio visionario fonde luce e identità in una narrazione potente, capace di trasformare lo spazio in esperienza immersiva. Sempre all’Abbazia Santa Maria del bosco, sabato 26, un’altra esposizione a cura di Lorenzo Maniscalco, artista e docente, porta in mostra i paesaggi materici: opere dove cocci, ceramiche, plastica e maioliche compongono scenari surreali, vibranti di colore e radicati nella memoria siciliana. La sua arte nasce dalla frattura e si rigenera, ricostruendo bellezza da ciò che è infranto. Particolarmente legato al territorio l’artista Vincenzo Bruno, contadino e iconografo, racconta attraverso l’arte bizantina le radici arbëreshë di Contessa Entellina. Le sue tavole sacre, realizzate con antiche tecniche a foglia oro e tempera all’uovo, diventano ponti tra passato e presente, fede e identità.

La musica entra in scena con un cartellone eclettico e travolgente. Venerdì sera, Sergio Lo Cicero scalda il pubblico in piazza a Contessa Entellina con un’esibizione in chiave pop, preludio alle danze. Sabato 26 luglio, all’Abbazia Santa Maria del Bosco, alle ore 21.30, il palco principale accoglie Tony Esposito, leggenda della world music italiana. Le sue percussioni viscerali guideranno uno spettacolo emotivo e coinvolgente, tra omaggi a Pino Daniele e ritmi tribali dal respiro internazionale. A seguire, la travolgente energia dei Retroska: fiati, chitarre e ritmo in levare per uno ska revival che reinventa classici italiani e hit mondiali. La festa si accende, la piazza diventa pista da ballo. Dalla mezzanotte, il dj Lilian D’Anna prende le redini del groove con un dj-set che miscela elettronica e vibrazioni mediterranee fino a tarda notte.

Gran finale domenica 27 luglio, in piazza a Contessa Entellina, con lo spettacolo dei Jack & The Starlighters, band storica della scena palermitana che porta in scena il meglio della musica anni ’50, ’60 e ’70. L’evento rientra nel loro Summer Live Tour, per chiudere il festival con un tuffo nella nostalgia che fa ballare tutte le generazioni.

