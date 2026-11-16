Un’occasione per esprimere la propria creatività, sperimentare nuove forme artistiche e trascorrere una serata all’insegna della socialità. L’Associazione Senzanome organizza APERART, un evento che unisce arte, musica e convivialità nella suggestiva cornice della Collegiata dei Santi Pietro e Paolo, a Castelvetrano. L’appuntamento è fissato per il 20 novembre, a partire dalle ore 20, con il patrocinio del Comune di Castelvetrano e il supporto di Cantine Musita, Panificio Lo Bello, Ristorante La Collinetta e Bar Matteotti.

APERART nasce come un’esperienza artistica aperta alla partecipazione, senza competizioni né classifiche. L’obiettivo è offrire ai presenti la possibilità di mettersi alla prova con la propria creatività, condividendo un momento di incontro e divertimento. Il tema scelto per questa tappa è il collage, una tecnica artistica che permette di realizzare composizioni originali attraverso l’accostamento di immagini, materiali e forme differenti.

A tutti i partecipanti saranno forniti i materiali necessari per creare la propria opera, senza bisogno di portare attrezzature personali. Ad accompagnare l’attività ci saranno un sottofondo musicale e un rinfresco reso possibile dal contributo degli sponsor.

L’iniziativa punta a rendere l’arte un’esperienza accessibile e condivisa, valorizzando anche uno dei luoghi storici della città attraverso un appuntamento capace di coniugare cultura e aggregazione. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare esclusivamente tramite WhatsApp il numero 324 878 1850, referente Marco