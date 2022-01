ASCOLTA L'ARTICOLO

Annunciata da ieri alla fine l’ordinanza (con data 16 gennaio 2022) è stata ufficializzata soltanto alle 22:00 di questa sera e porta la firma del sindaco Enzo Alfano e del responsabile della II Direzione Organizzativa Simone Marcello Caradonna. Le scuole di Castelvetrano, è confermato, da domani avvieranno le lezioni in dad. L’ordinanza è stata inviata via pec ai dirigenti scolastici appena dopo le 22, che si sono già attivati, tramite telefono e gruppi WhatsApp, nel darne comunicazione a personale e genitori.

Erano stati gli stessi dirigenti scolastici della città, nel tardo pomeriggio di oggi, ad alzare bandiera bianca, annunciando che domani si tornava in classe perché mancava il documento ufficiale del sindaco. I presidi hanno fatto pressing sul sindaco in un gruppo WhatsApp che li vede insieme. Ma fino alle 21,30 non c’era traccia ufficiale dell’ordinanza, spuntata, invece, alle 22 e inviata, in fretta e furia, via pec ai dirigenti. Lo stesso Enzo Alfano, ieri sera, aveva annunciato a CastelvetranoSelinunte.it che avrebbe firmata l’ordinanza. Per tutta la giornata di oggi i dirigenti scolastici hanno atteso il provvedimento per poter avviare in tempo le comunicazioni ufficiali per l’avvio della dad già a partire da domani mattina. L’ordinanza, alla fine, è spuntata stasera. A tarda sera.

AUTORE. Max Firreri