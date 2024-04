Semplici, veloci e con altissimi standard in termini di igiene, stanno riscuotendo grande successo anche in Italia le lavanderie automatiche. Oggi la catena leader al mondo “Speed Queen” apre i battenti a Mazara del Vallo dopo essere arrivata con successo in diversi comuni della Sicilia occidentale.

Per l’apertura della nuova sede in Via Emanuele Sansone, 17 sono stati rispettati tutti gli standard richiesti dalla sede centrale. La clientela ha a disposizione lavatrici ed asciugatrici per bucato da 8 a 20 chilogrammi. Un occhio di riguardo particolare è riservato alle pulizie, che sono portate a termine con grande cura in ogni negozio dopo l’orario di chiusura.

La nota catena, fondata nel 1908 negli Stati Uniti, si pone oggi leader nel mercato facendo leva su 4 fattori essenziali. SICUREZZA – Le lavatrici professionali delle lavanderie Speed Queen abbattono oltre il 90% di carica batterica ed hanno un sistema igienizzante totale al termine di ogni ciclo di lavaggio. SEMPLICITA’ – Lavatrici e asciugatrici facili da utilizzare con vari programmi di lavaggio a disposizione a seconda delle esigenze. Anche il sistema di pagamento automatico è semplice e intuitivo. VELOCITA’ – In solo 1 ora puoi lavare ed asciugare la tua biancheria. Hai a disposizione 5 programmi di lavaggio (lana, delicati, colori, sintetici e bianco) e più livelli di temperatura di asciugatura. CONVENIENZA – I prezzi sono differenti a seconda della grandezza della lavatrice e del tempo del ciclo di asciugatura. Il risparmio rispetto ad una lavanderia tradizionale è assicurato.

Presso la sede Speed Queen di Mazara del Vallo è inoltre presente una Pet Zone dedicata per lavare e asciugare la cuccia e tutti gli indumenti del tuo amico a 4 zampe

Speed Queen Mazara

Via Emanuele Sansone, 17

Info 3339186165 (anche whatsapp)

AUTORE. Redazione