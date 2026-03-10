Sono finiti anche i lavori per bonifica e dragaggio del porto di Marinella di Selinunte sotto la lente di ingrandimento della magistratura che stamattina ha disposto l’arresto di Giancarlo Teresi, dirigente regionale del dipartimento delle infrastrutture e mobilità della Regione Siciliana. Teresi avrebbe fatto avere lavori a una società di un mafioso in cambio di soldi. I magistrati lo accusano di corruzione aggravata dall’aver favorito Cosa nostra, e in particolare il boss di Favara Carmelo Vetro, finito in carcere anche lui, il fratello Salvatore e Antonio Lombardo, dipendente e amministratore formale della società dell’imprenditore mafioso. Secondo l’accusa, per anni Teresi avrebbe «asservito la propria funzione» agli interessi privati del boss di Favara, in passato condannato per mafia a 9 anni con sentenza ormai definitiva, ricevendo in cambio diverse tangenti. Solo tra marzo, luglio e agosto dello scorso anno sarebbero tre le dazioni di denaro accertate.

Sotto la lente di ingradimento, dunque, sono finiti i lavori del porto di Marinella di Selinunte ma anche di Scicli-Donnalucata e Terrasini. Teresi avrebbe sistematicamente sponsorizzato e favorito la società gestita occultamente da Vetro, la “Ansa Ambiente s.r.l.”, che si occupa di intermediazione e commercio di rifiuti. Il dirigente, attraverso gli accordi corruttivi, avrebbe permesso a Vetro di bypassare l’ostacolo rappresentato dalle misure di prevenzione subite e la normativa in materia di interdittiva antimafia consentendogli di svolgere di fatto l’attività imprenditoriale «in un settore delicatissimo, quale quello dei rifiuti, guadagnare denaro e prestigio negli ambienti criminali», anche alla luce dei suoi rapporti con personaggi come Giovanni Filardo, cugino di Matteo Messina Denaro.