A Trapani la polizia ha sequestrato oltre 6 chili di cocaina e 20 chili di hashish che era trasportati a bordo di un Tiguan proveniente dalla Sicilia orientale. Il conducente del veicolo, un bracciante agricolo incensurato di 23 anni del Siracusano, è stato arrestato da personale della squadra mobile. Un primo controllo della polizia ha permesso il rinvenimento di diversi panetti di hashish, per il peso complessivo di 5 chili. Il veicolo è stato poi condotto in Questura e sottoposto a un’accurata perquisizione, che ha consentito il rinvenimento di altri panetti di hashish, molti dei quali occultati in nascondigli ricavati dalla carrozzeria del veicolo. Alla fine dei controlli sono stati complessivamente trovati e sequestrati 20 chili hashish e oltre sei chili di cocaina, in panetti nascosti nel blocco fari posteriori dell’auto. Il valore della droga sequestrata è stimata dagli investigatori in circa 600 mila euro. Il corriere è stato arrestato e condotto in carcere. Il gip ha convalidato il provvedimento disposto nei confronti dell’indagato la custodia cautelare in carcere presso la casa circondariale di Trapani.

AUTORE. Redazione