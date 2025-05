Concerto di fine anno scolastico “Armonie di fine anno” dell’Istituto comprensivo “Giuseppe Di Matteo” di Castelvetrano al teatro Selinus. A esibirsi è stato il coro “DoReMi”, diretto da Angela Romeo, affiancata dalla collaborazione musicale di Giacomo Sciaccotta e Gaspare Federico. Il concerto ha rappresentato il momento conclusivo di un anno scolastico intenso e partecipato, durante il quale il coro ha dato un contributo significativo a numerose iniziative pubbliche del territorio. I brani eseguiti hanno offerto un viaggio sonoro tra generi e stili diversi, mettendo in luce il talento degli alunni e il lavoro costante svolto durante l’anno. La serata è stata anche l’occasione per conferire attestati di merito agli alunni e alle classi distintisi in ambito scolastico, progettuale, sportivo e artistico. Sono stati ricordati i successi nei concorsi matematici, nei progetti di legalità, nelle gare sportive e nei premi letterari e artistici, anche a livello nazionale. Alla serata ha preso parte, tra gli altri, la dirigente scolastica Vania Stallone.

AUTORE. Redazione