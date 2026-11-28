I Finanzieri del Comando Provinciale di Palermo hanno individuato nel capoluogo siciliano un laboratorio clandestino adibito alla modifica di armi da sparo, pervenendo al sequestro di un ingente quantitativo di armi e munizioni, oltre a 21.000 euro in contanti, nonché all’arresto dei due responsabili.

In particolare, nel corso delle ordinarie attività istituzionali di pattugliamento del territorio effettuate nel quartiere palermitano di Borgo Nuovo, militari del Gruppo Pronto Impiego di Palermo hanno sottoposto a controllo un uomo visto allontanarsi celermente da un edificio da cui era appena uscito, a bordo di una bicicletta elettrica.

All’esito dell’ispezione del mezzo, i militari rinvenivano all’interno del relativo portaoggetti 2 pistole (revolver), di cui una con matricola abrasa, un serbatoio vuoto cal. 9 e 176 cartucce di vario calibro, tra cui munizionamento riconducibile ad arma lunga tipo “AK-47” (cal. 7,62×39).

In ragione delle circostanze in cui era stato individuato il soggetto fermato, le attività di riscontro sono state immediatamente estese anche al suddetto stabile, individuandovi un vero e proprio laboratorio clandestino per la modifica di armi da fuoco, risultato nella disponibilità e gestito dal proprietario dell’immobile. Le conseguenti operazioni di perquisizione hanno permesso di rinvenire e sottoporre a sequestro un revolver clandestino, 6 tamburi per revolver, una pressa completa di kit di crimpatura dei proiettili, una matrice cal. 7,62×39 e n. 4 cartucce artigianalmente assemblate del medesimo calibro.

Nella circostanza i militari operanti hanno altresì proceduto al ritiro cautelare d’urgenza, ai sensi del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di 11 armi lunghe e 5 pistole, regolarmente denunciate dal titolare dell’immobile/laboratorio clandestino. Nel medesimo contesto è stata sottoposta a sequestro anche la somma di € 21.000 in denaro contante, rinvenuta abilmente occultata all’interno dell’abitazione e ritenuta provento di attività illecite, poiché del tutto sproporzionata e ingiustificata rispetto al profilo reddituale dell’uomo, ufficialmente disoccupato.

I due soggetti coinvolti, entrambi di nazionalità italiana, sono stati tratti in arresto per le violazioni commesse al codice penale e alle leggi in materia di armi e munizioni e associati presso la Casa Circondariale “A. Lorusso – Pagliarelli” di Palermo, a disposizione della locale Autorità Giudiziaria, la quale ha successivamente convalidato gli arresti disponendo la misura della custodia cautelare in carcere per il titolare del laboratorio clandestino e degli arresti domiciliari per il presunto acquirente.

L’attività eseguita testimonia il costante impegno profuso dalla Guardia di finanza nel contrasto ai traffici criminali, fonte di guadagni illeciti, specialmente in un settore di particolare interesse per la criminalità, anche organizzata, quale quello delle armi.