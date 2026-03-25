Un uomo di Trapani è stato arrestato dalla Polizia perché trovato in possesso di 20 grammi circa di hashish detenuta ai fini di spaccio. Sull’uomo, al momento dell’arresto, grava la misura dell’obbligo di dimora. Il controllo è stato effettuato nell’abitazione dell’uomo e, durante il controllo, gli agenti si sono accorti che su un tavolino della stanza da letto c’era una pistola “scacciacani”, priva di tappo rosso, e due caricatori ad aria compressa. Il ritrovamento ha fatto scattare immediatamente ulteriori accertamenti che hanno permesso di rinvenire anche munizioni da caccia, elemento che aggravava ulteriormente il quadro investigativo. All’interno dell’abitazione i poliziotti hanno potuto accertare che l’uomo aveva un sistema di videosorveglianza con due telecamere, strategicamente puntate sul portone d’ingresso del palazzo e sulla strada antistante, che gli permettevano di monitorare ogni movimento sospetto, con particolare attenzione – secondo gli investigatori – all’eventuale arrivo delle Forze dell’ordine. Poi nel cassone della serranda di una stanza gli agenti hanno rinvenuto la sostanza stupefacente, accuratamente occultata, insieme a materiale comunemente utilizzato per l’attività di spaccio.