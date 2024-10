Da venerdì a domenica al Parco archeologico di Selinunte e Cave di Cusa una interessante visita guidata proposta dagli operatori di CoopCulture. “L’archeologo racconta i segreti dei templi di Selinunte” alle 10,30 e alle 11,45 è un percorso tra le attrazioni monumentali della collina orientale. L’esperienza sarà anche occasione per scoprire i segreti che si cela no dietro la costruzione degli edifici templari: vere e proprie dimore eterne, innalzate dai Greci per i loro Dei. Durante il percorso di visita, sarà possibile apprendere le diverse fasi che ne scandiscono la costruzione: dalla cava fino alla messa in opera dei blocchi lapidei, senza tra- lasciare tematiche come il trasporto dei materiali fino al cantiere, i sistemi di elevazione e di misurazione. Il Parco, ampio circa 270 ettari, è annoverato tra i siti archeologici più grandi del Mediterraneo. Le evidenze archeologiche al suo interno documentano non soltanto la raffinatezza dello stile dorico raggiunto dalle officine templari di Sicilia tra VI e V secolo a.C., ma sono anche espressione di un avanzato sviluppo urbanistico tipico delle più importanti colonie greche dell’antichità. La colonia fu fondata intorno al 650 a.C. dagli abitanti di Megara Iblea e chiamata Selinous dal nome del selinon, il prezzemolo selvatico che cresce ancora oggi lungo le rive dell’omonimo fiume, conosciuto col nome moderno di Modione. Costo della visita guidata 7 euro.

Ricordiamo che il 3 novembre, prima domenica del mese, l’ingresso al Parco archeologico sarà gratuito e che lunedì 4 novembre è previsto l’ingresso gratuito i musei e i parchi archeologici statali in occasione del Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate. Per prenotazioni coopculture.it

AUTORE. Redazione