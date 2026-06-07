Ha aperto ufficialmente le porte SorrisoLab, il nuovo studio odontoiatrico del medico dentista Francesco Calandrino, nato dopo quindici anni di esperienza professionale e con un obiettivo preciso: trasformare la visita dal dentista in un’esperienza di benessere e serenità.

L’attività, inaugurata nei locali di via Vittorio Emanuele 120 a Castelvetrano, rappresenta la concretizzazione di un progetto che Calandrino coltivava da tempo. Un luogo pensato non soltanto per la cura del sorriso, ma anche per mettere al centro la persona e il suo comfort.

«Chi mi conosce sa che per me il rapporto umano viene prima di tutto», racconta il professionista, che ha voluto realizzare uno spazio capace di allontanarsi dall’immagine tradizionale dello studio dentistico.

Ad accogliere i pazienti non ci sono infatti le classiche sale d’attesa impersonali, ma ambienti caratterizzati da piante e aree verdi, musica lounge, luci soffuse e profumazioni rilassanti curate da Special Scent. Lo studio dispone inoltre di un’area break dove gli ospiti possono concedersi un caffè dell’azienda siciliana Morettino, sfogliare un libro grazie alla collaborazione con Mondadori Point Castelvetrano o semplicemente rilassarsi prima della visita.

Una filosofia che punta a ridurre l’ansia spesso associata alle cure odontoiatriche e a creare un ambiente accogliente, familiare e rassicurante. Per Francesco Calandrino, l’apertura di SorrisoLab rappresenta anche un modo per ringraziare i tanti pazienti che negli anni hanno scelto di affidarsi a lui. «La vostra amicizia e fiducia sono state il regalo più bello», ha dichiarato in occasione dell’inaugurazione. Con SorrisoLab prende così vita una nuova realtà professionale che punta a coniugare competenza, innovazione e attenzione al benessere della persona, offrendo ai cittadini un approccio diverso al mondo dell’odontoiatria. Per info e prenotazioni: 366 369 6298 – info@sorrisolab.it