Credere che il cambiamento sia in ognuno di noi è il punto di partenza per il cambiamento stesso, e lo sa bene l’imprenditore Castelvetranese Giovanni Cascio che ha deciso di credere e scommettere ancora una volta su Selinunte. Riparte nel cuore della borgata Selinuntina rimodernando Il vecchio Hotel Eracle a partire dal nome, si chiamerà infatti Selinunte Boutique Hotel.

Dopo anni nel settore alberghiero Giovanni Cascio è orgoglioso di passare il testimone ai figli Nina e Carlo anche loro impegnati da più di 20 anni nel settore turistico. In questo progetto moderno e accattivante c’è anima e corpo, lavoro e sacrificio di una famiglia che non ha mai smesso di credere nel nostro territorio. “Ti ringraziamo papà per la tua intuizione e inarrestabilità , grazie per averci insegnato come lavorare, per aver motivato il nostro coraggio e la nostra creatività e per la fiducia che ogni giorno ci dai .” Con questo ringraziamento Carlo e Nina Cascio annunciano l’apertura del Selinunte Boutique Hotel.

La struttura si pregia di camere moderne e funzionali, un ristorante di alta qualità (disponibile anche per clienti esterni), una piscina sul rooftop con vista borgata e Parco Archeologico di Selinunte per godere di momenti di puro relax ammirando la splendida vista di Selinunte dall’alto, un vero lusso per mente e corpo. Presente un bar con vista panoramica per momenti di relax gustando cocktail artigianali e le prelibatezze locali, un viaggio tra gusto e vista.

coccolare nell’area massaggi dell’hotel, con una molteplicità di scelte, dai trattamenti rilassanti e terapeutici, permettendo allo stress di svanire mentre ci si abbandona al piacere del massaggio. La struttura sarà aperta al pubblico a partire venerdì 17 maggio. Info su Inoltre per momenti di puro benessere è possibile farsi, con una molteplicità di scelte, dai trattamenti rilassanti e terapeutici, permettendo allo stress di svanire mentre ci si abbandona al piacere del massaggio. La struttura sarà aperta al pubblico a partire venerdì 17 maggio. Info su www.selinunteboutiquehotel.it

