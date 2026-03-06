Saranno le figure di Rocco Chinnici e Rosario Livatino, due tra i più alti testimoni della giustizia e della legalità nella storia italiana, al centro del nuovo appuntamento della Galleria Letteraria 2026, in programma oggi, venerdì 6 marzo, alle ore 16.30, presso l’Aula Magna del Liceo Classico “G. Pantaleo” di Castelvetrano.

L’iniziativa si inserisce nel percorso culturale dedicato ai temi “Ribellione, Libertà, Responsabilità”, con l’obiettivo di educare al pensiero critico e alla consapevolezza civile.

L’incontro intende offrire agli studenti e alla comunità un momento di riflessione sulla forza morale di due magistrati che hanno incarnato con la loro vita e con il loro sacrificio i valori della giustizia, della responsabilità e dell’impegno contro la criminalità organizzata.

Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali della prof.ssa Giulia Flavio, dirigente del Polo Liceale “Cipolla Pantaleo Gentile”, del sindaco di Castelvetrano avv. Giovanni Lentini e di S.E. mons. Angelo Giurdanella, Vescovo della diocesi di Mazara del Vallo.

Seguiranno le testimonianze di Donato Di Trapani, consigliere della Fondazione Rocco Chinnici, e del docente, giornalista e scrittore Marco Pappalardo, autore del volume “Non chiamatelo ragazzino. Rosario Livatino, un giudice contro la mafia” (Paoline, 2021).

Nel corso dell’iniziativa saranno proposti contributi multimediali e riflessioni degli studenti, accompagnati dai diaporami curati da Castrenze Ezio Fiorenza e Carlo Pollaci (UIF Sicilia) e dalle musiche di Gabriele Pellegrini.

Interverranno le docenti Antonella Denaro, Piera Mannino, Antonella Pellicane, Rosalinda Signorello, Ina Venezia, che hanno coordinato i lavori degli studenti. Coordinerà i lavori Rosario Atria, mentre don Giuseppe Ivan Undari, Arciprete di Castelvetrano, curerà le conclusioni. All’incontro saranno presenti i rappresentanti delle associazioni e dei club service del territorio che sostengono l’iniziativa.