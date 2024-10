Approvato il regolamento del “1° Rally Valle del Belice, Trofeo della Legalità, 1° Rally Storico Valle del Belice”. E, così, si aprono ufficialmente le iscrizioni per la kermesse motoristica in programma sabato 25 e domenica 26 ottobre nel Belice, tra Gibellina, Partanna, Poggioreale, Salaparuta e Santa Ninfa. I piloti dovranno percorrere 222 chilometri, con 60 di prove speciali, percorrendo strade che faranno rombare i loro motori all’interno anche dei ruderi dei centri che vennero colpiti dal terremoto del 1968.

Il Rally, una novità nel panorama motoristico siciliano, è valevole per il Campionato Siciliano Rally oltre che per il Campionato Siciliano Auto Storiche Rally ed è organizzato dall’Automobile Club Trapani con la collaborazione dello Sporting Club Partanna. “Con l’approvazione del regolamento del Rally – spiega Giovanni Pellegrino, presidente dell’Automobile Club Trapani – possiamo dare il via ufficialmente alle iscrizioni. E, così, per una notte e una intera giornata in quei luoghi colpiti dal sisma sarà possibile ascoltare il rombo dei motori, facendo ritornare in vita interi paesi. Un evento nell’evento, quindi, che permetterà alla nostra bellissima Valle del Belice di rianimarsi grazie alle corse motoristiche e ai tanti appassionati”. È grande l’entusiasmo per la competizione e già i cinque Comuni che costituiscono l’Unione dei Comuni della Valle del Belice si stanno preparando per accogliere nel migliore dei modi i piloti, molti dei quali già scalpitano per ufficializzare la loro presenza.

AUTORE. Redazione