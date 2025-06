Marinella di Selinunte, luogo incantevole e scorcio di paradiso sul mare, si presta come luogo ideale per concedersi qualche ora di spensieratezza. Nonostante la borgata negli anni abbia avuto ripercussioni dovute alle criticità del porto e difficoltà nel proporsi al turista come località balneare completa dei suoi servizi, resta salda l’immagine di un luogo straordinario per la storia che l’antica città regala ai suoi visitatori. Se da un lato gli sforzi dell’Amministrazione comunale sono volti a garantire servizi per il turismo, dall’altro ci sono segnali che fanno storcere il naso.