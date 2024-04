Servizio di assistenza domiciliare (Sad) e servizio di assistenza domiciliare integrata (Adi). Questi due servizi potranno essere garantiti grazie a un finanziamento di 321.326,38 euro ottenuto dal Comune di Castelvetrano quale capofila del distretto socio-sanitario 54. La programmazione è stata avviata di concerto con l’Asp Trapani e, nello specifico, col Distretto sanitario di Castelvetrano. L’importo è a valere sui fondi Pac Anziani, secondo riparto, azioni di rafforzamento territoriale. I due servizi sono rivolti ad anziani non autosufficienti dei Comuni del Distretto (Castelvetrano, Campobello di Mazara, Partanna, Poggioreale, Salaparuta, Santa Ninfa). Sono circa 50 le persone che potranno beneficiare dei servizi.

Gli interventi domiciliari vengono espletate con personale Osa e Oss e si articolano in: aiuto domestico, aiuto per l’igiene e la cura della persona, preparazione pasti, disbrigo pratiche e accompagnamento per visite mediche o per la partecipazione a manifestazioni di carattere socio-culturale. «Siamo impegnati quotidianamente nella ricerca di percorsi che possano offrire un valido supporto domiciliare alle persone anziane non autosufficienti del nostro Distretto, grazie ad un lavoro di intercettazione di diversi canali di finanziamento, che ci consentiranno di erogare ulteriori servizi destinati alla terza età per dare continuità a tutti gli interventi domiciliari ed attivarne di nuovi», ha detto Simone Marcello Caradonna, responsabile dell’Ufficio Piano del Comune di Castelvetrano.

