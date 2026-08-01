Il ginecologo Antonio Claudio Cannizzaro è il nuovo direttore dell’Unità Operativa Complessa di Ostetricia e Ginecologia dell’ ospedale Buccheri La Ferla di Palermo. Laureato in Medicina e Chirurgia all’Università degli Studi di Palermo, Cannizzaro è molto conosciuto anche a Castelvetrano dove offre il servizio di consulenza specialistica ostetrico-ginecologiche presso la Casa di Cura VITTORIA in Viale dei Templi, 116, 91022 Castelvetrano. Presso la nota struttura nella Cittadella della Salute del Vanico, Cannizzaro offre anche diagnostica strumentale sia ecografica, isteroscopica e rettoscopica; chirurgia mininvasiva; visita ostetrica e precorso per conduzione gravidanza; screening prenatale; visite ginecologiche; screening di prevenzione; idrosonografia; senologia; valutazione del pavimento pelvico; colposcopia.

Un medico di grande preparazione ed una lunga esperienza nella medicina umanitaria. E’ stato infatti anche medico volontario con la cooperazione italiana in Burundi e svolge attività di medico specialistico e generale in Madagascar. Inoltre, è tutor e docente in corsi di formazione per personale medico e paramedico, responsabile di corsi di emergenze ostetriche e istruttore CRM (Crisis Resources Management). Infine, è consigliere dell’Associazione Georgia che, in Sicilia, si occupa tra l’altro di fornire supporto alle coppie che cercano una gravidanza, ai neo genitori e, in particolare, nei casi di gestazioni difficili, abortività e lutto perinatale.

“Assumo con grande emozione, profondo senso di responsabilità e autentica gratitudine questo incarico – dichiara il dottore Cannizzaro su insanitas.it – È per me un grande onore poter mettere la mia esperienza professionale e umana al servizio di questo reparto, consapevole dell’importanza che esso riveste per le donne, i bambini, le famiglie e per l’intera comunità. Accolgo questo ruolo con entusiasmo e con la volontà di proseguire il percorso di crescita della struttura, valorizzando il patrimonio di competenze, dedizione e professionalità di tutti i collaboratori. Ritengo che il lavoro di squadra, il dialogo, il rispetto reciproco e la condivisione degli obiettivi siano gli strumenti fondamentali per garantire un’assistenza di elevata qualità, sicura, innovativa e sempre più centrata sulla persona”.

“Ringrazio la Direzione – conclude il ginecologo – per la fiducia accordatami e tutti i professionisti del reparto per l’impegno che quotidianamente dedicano ai nostri pazienti. Insieme affronteremo con determinazione le sfide future, con l’obiettivo di continuare a costruire un reparto sempre più moderno, efficiente, inclusivo e orientato all’eccellenza”.