Si è svolto lo scorso 27 giugno, immersi nel verde del Mangia’s Resort di Selinunte, a pochi chilometri dal Parco Archeologico, il tradizionale passaggio della campana del Rotary Club Castelvetrano Valle del Belice, un momento importante nella vita del Club che ha visto Antonella Lombardo assumere la presidenza, succedendo a Marco Campagna. La serata, all’insegna dell’amicizia rotariana e della proiezione verso il futuro, ha riunito numerosi ospiti e autorità rotariane come i PDG Vincenzo Montalbano Caracci, Giovanni Vaccaro, e Goffredo Vaccaro. Tra i presenti, a testimonianza del forte legame del club con il territorio e le sue istituzioni, spiccavano, per il Comune di Castelvetrano, l’assessore Ventimiglia e per il Comune di Campobello di Mazara l’assessore Di Natale; altra gradita presenza l’Arciprete padre Undari. Non è mancata la partecipazione dei rappresentanti degli altri Club Service di Castelvetrano, il segretario del Lions Dario Saluzzo, il presidente del Kiwanis Vincenzo Giardina, la presidente Inner Wheel “Selinunte Cave di Cusa” Esther Clemente, la presidente Inner Wheel “Costa dei Saraceni” Tommasa Mangiaracina, la presidente della Fildis Barbara Vivona e la presidente della Fidapa Giusy Cavarretta; un segno tangibile della collaborazione e dello spirito di reciproco supporto che anima le diverse realtà associative della città.

Durante la cerimonia, il presidente uscente Marco Campagna ha ripercorso le tappe salienti del suo mandato, sottolineando i successi raggiunti e il grande impatto che hanno avuto sulla comunità i progetti che sono stati realizzati grazie anche all’impegno profuso da tutto il Club. Durante la serata sono stati accolti due nuovi soci Stefania Bandiera e Giovanni Parrino che sicuramente daranno un valido contributo nel perseguire la missione del Rotary. Contestualmente a questo significativo momento, il Club ha avuto l’onore di conferire la massima onorificenza rotariana, la Paul Harris Fellow, ai past president Massimo Mattozzi, Francesco Cirrincione, Pietro Viviano, Stefano Cascio, Ferdinando Mattozzi, Erina Vivona, Alessandro Foraci per il loro continuo e proficuo impegno nel Rotary.

Antonella Lombardo, nel suo discorso d’insediamento, ha espresso gratitudine per la fiducia accordatale, ha illustrato con entusiasmo le linee guida del suo anno di presidenza, e ha descritto brevemente i progetti che saranno messi in atto durante il prossimo anno rotariano. Sono state anticipate iniziative concrete che spaziano dal sostegno all’istruzione alla promozione della cultura, dalla salvaguardia dell’ambiente all’assistenza alle fasce più deboli della comunità. Il nuovo Consiglio Direttivo è così composto: Presidente Antonella Lombardo, Vicepresidenti dott. Antonio Palazzotto e dott. Pierluigi Varia, Segretario avv. Vito D’Arienzo, Tesoriere dott.ssa Giovanna Palma, Prefetti avv. Leonardo Romano e dott. Silvio Piazza, Addetto stampa avv Vito D’Arienzo.

Il passaggio della campana non è solo un cambio al vertice, ma un momento di rinnovo e di slancio, dove la tradizione incontra l’innovazione per affrontare le sfide future con determinazione e passione. Il Rotary Club Castelvetrano, sotto la guida di Antonella Lombardo, è pronto a intraprendere un nuovo percorso, sempre nel segno del “servire al di sopra di ogni interesse personale”.

AUTORE. Redazione