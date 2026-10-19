I progetti di adeguamento alla normativa antincendio per il plesso “Luigi Capuana” di Castelvetrano e “San Giovanni Bosco” di Marinella di Selinunte sono stati ammessi al finanziamento da parte del Ministero dell’istruzione. Ne da notizia il sindaco Giovanni Lentini sulla sua Fanpage. Il procedimento è stato seguito dal responsabile della IV Direzione Vincenzo Barresi, in sinergia con gli assessori Davide Brillo, con delega ai lavori pubblici e il vice sindaco Mariano Palermo. «La sicurezza delle scuole costituisce una priorità dell’azione amministrativa: investire sugli edifici scolastici significa tutelare gli studenti, sostenere il lavoro degli insegnanti e del personale e offrire alle famiglie maggiori garanzie sulla qualità e sulla sicurezza degli ambienti educativi», è quello che scrive il sindaco sulla propria Fanpage commentando l’ammissione al finanziamento dei due progetti.