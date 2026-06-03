Con un anticipo di venti giorni, rispetto allo scorso anno, è entrato già in attività il presidio rurale dei vigili del fuoco di Custonaci, che servirà per la campagna antincendio in Sicilia e, soprattutto, per servire le emergenze nelle vicine Riserve dello Zingaro e di monte Cofano. Lo si è appreso al termine della riunione che oggi si è tenuta tra il comandante provinciale dei vigili del fuoco Antonio Galfo e tutti gli altri enti interessati dalla campagna antincendio. Il presidio di Custonaci garantirà il servizio dalle 8 alle 20, sino al 13 settembre. Ulteriori tre squadre di vigili del fuoco di rinforzo saranno dislocate anche a Pantelleria, Favignana e Trapani.