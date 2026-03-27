In occasione della terza Giornata Regionale dei Cammini, l’Associazione Antica Trasversale Sicula celebra l’identità siciliana rendendo omaggio alla città di Gibellina, recentemente insignita del titolo di Capitale Italiana dell’Arte Contemporanea 2026.

Domenica 12 aprile, la Trasversale realizzerà per la prima volta un trekking urbano interamente dedicato alla scoperta delle installazioni e dei progetti architettonici che rendono unico il tessuto della città del Belìce. Un cammino che è, innanzitutto, un omaggio alla bellezza.

In questo anno così significativo, l’iniziativa intende onorare la memoria di Momo Calascibetta, (1949-2022) un artista poliedrico, architetto e “viandante dell’anima”, camminatore e sostenitore della Trasversale Sicula. Calascibetta ha saputo narrare l’isola oltre gli stereotipi, legando indissolubilmente la sua visione artistica ai sentieri e alla storia dei territori attraversati.

Per l’occasione, una sua opera sarà esposta presso il Museo Belìce Epicentro, cuore pulsante della memoria del territorio, da dove il cammino avrà inizio e conclusione.

Con il patrocinio gratuito del Comune di Gibellina, la collaborazione dell’Unpli Trapani e dei volontari della Pro Loco Gibellina, i camminatori attraverseranno i simboli della ricostruzione: Museo Belìce Epicentro: narrazione visiva del terremoto del ’68;

I Giardini Segreti: i resti della facciata di Gibellina Vecchia rielaborati da Francesco Venezia;

Architetture Iconiche: la Chiesa Madre (lo “Sferisterio”) di Quaroni e Anversa, il Teatro incompiuto e il Meeting di Pietro Consagra; Il Sistema delle Piazze: il complesso firmato da Laura Thermes e Franco Purini, fino alla ex Chiesa di Gesù e Maria di Nanda Vigo; Piazza XV Gennaio: il cuore della città su cui svetta la Torre Civica di Alessandro Mendini; Orto Botanico: opera di Land Art, dove la macchia mediterranea abbraccia la pietra.

L’itinerario, che si snoda per circa 5 chilometri, offrirà l’opportunità di scoprire e approfondire le numerose installazioni che punteggiano la città. Un racconto tra opere storiche e nuovi interventi che hanno consolidato nel tempo l’identità di Gibellina come straordinario museo a cielo aperto.

Il percorso è gratuito e si svolgerà prevalentemente su terreno pianeggiante. Sono previste varianti di percorso per garantire l’accessibilità alle persone in sedia a rotelle nei tratti che presentano gradinate.