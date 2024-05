L’aria è elettrica, i cuori palpitano: i vincitori del tanto atteso concorso “Miglior Lettore” sono stati finalmente annunciati! Una celebrazione straordinaria che rende onore a chi, con passione e dedizione, ha trasformato la lettura in una vera e propria arte. L’evento, che si è svolto proprio oggi nella splendida cornice del Teatro Selinus di Castelvetrano, ha visto protagonisti lettori di ogni età, uniti dall’amore per le parole.

Il concorso nazionale, giunto ormai alla sua XXVI edizione, ha raggiunto vette di partecipazione senza precedenti, coinvolgendo migliaia di lettori da ogni angolo del paese.

I Trionfatori:

Nella Sezione A (classi IV e V Scuola Primaria), la competizione è stata serrata e ha visto emergere vincitori di grande talento:

● Sezione esterna: La Scuola Primaria “Giovanni Agnelli” di Lodi-Riolo, classe IV,con Schiavini Matilde, Malaspina Emma, Alessi Francesca, Da Silva Dos Angios Camilla e Parparita Nicolas.

● Sezione interna: L’Istituto Comprensivo “Capuana Pardo” di Castelvetrano, classe IV B “Capuana”, ha premiato Cristaldi Mariejoel, Di Stefano Elisea, Quarrato Lucia Maria, Risalvato Claudio e Pulaneo Andrea.

Nella Sezione B (classi I e II scuola secondaria di I grado), la passione per la lettura ha brillato attraverso:

● Sezione esterna: L’Istituto Comprensivo “Pirandello” di Mazara del Vallo, classi II A-B, con Miriam Lombardo, Alessia D’Andrea, Melissa Calabrese, Sara Gharbi e Gabriele Giacalone.

● Sezione interna: L’Istituto Comprensivo “Capuana Pardo” di Castelvetrano, classe I B, rappresentato da Cascio Gabriele, Gucciardo Maria Francesca, Passanante Gloria, Patti Vincenzo e Sciacca Sofia Teresa.

Per la Sezione C (classi I, II, III della scuola secondaria di II grado), il prestigioso riconoscimento è andato a:

● Sezione esterna: Il Liceo Classico “G. Pantaleo” di Castelvetrano, classe II C, ha visto distinguersi Di Leonardo Angelo, Catania Rachele, Bua Vito, Fontana Riccardo e Milazzo Ilenia.

La cerimonia di premiazione è stata un tripudio di emozioni, tra discorsi toccanti e intermezzi musicali, sottolineando ancora una volta l’importanza della lettura come strumento di crescita culturale e personale. Un ringraziamento speciale va alla Dirigente Scolastica, professoressa Anna Vania Stallone, il cui impegno e dedizione hanno reso possibile la realizzazione di questo straordinario evento. Grazie alla sua leadership,ai docenti tutti e ai ragazzi, il concorso ha potuto raggiungere un livello di eccellenza senza precedenti.

Il concorso “Miglior Lettore” ha dimostrato come la lettura e la bellezza possano unire le persone, superando barriere generazionali e geografiche. L’entusiasmo dei partecipanti e del pubblico è la prova tangibile che la passione per la lettura è viva e vegeta, pronta a essere trasmessa alle future generazioni.

Con l’auspicio che queste storie di successo possano ispirare sempre più persone a prendere un libro in mano, ci congediamo con un messaggio di speranza: ogni pagina che leggiamo è un passo verso un mondo migliore, più consapevole e ricco di emozioni.

Alla prossima edizione, e che la passione per la lettura continui a crescere e fiorire!

Prof.ssa Beatrice Stallone (I.C. Capuana-Pardo)

AUTORE. Redazione