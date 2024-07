Sabato 6 luglio, nella suggestiva cornice del baglio della Trinità di Castelvetrano, la Dott.ssa Anna Maria Giammarinaro Li Causi è stata confermata presidente del club Inner Wheel “Selinunte Cave di Cusa”. Alla cerimonia era presente il sindaco della Città di Castelvetrano, l’Avv. Giovanni Lentini ed i presidenti, le socie del club con le famiglie e numerose autorità Inneriane, Rotariane e Rotaractiane. Un anno sociale importante per Inner Wheel che celebra il Centenario. “Questo è il mio secondo anno di Presidenza – ha dichiarato la Dott.ssa Li Causi durante il suo intervento – Ringrazio le socie per avermi voluta riconfermare ma soprattutto per l’impegno e lo spirito di collaborazione con cui insieme siamo riuscite a portare a termine innumerevoli attività e service”

La programmazione 2024/2025 avrà inizio con la tradizionale “Festa dell’Amicizia“. Non mancheranno le attività dedicate alla salute come un giornata di prevenzione dei tumori alla mammella con visite gratuite con uno specialista senologo dell’ospedale La Maddalena di Palermo. Sono previste inoltre una serie di attività in collaborazione con un gruppo di lavoro interclub. “In questo nuovo anno – ha aggiunto la presidente – metterò al centro l’empowerment. Cioè cercare di aumentare il potere e la responsabilità di azione delle socie all’interno del club valorizzanto le capacità e le competenze con l’istituzione di specifiche Commissioni”

AUTORE. Redazione